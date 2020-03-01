Стась: не боялся ли, что мою шайбу перепишут на Дедунова? Мне без разницы, хоть на Бобкова

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась прокомментировал победу своей команды в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:2). В этой встречена на счету форварда одна заброшенная шайба. Стась отличился на 30-й минуте второго периода. Балл за результативную передачу в этом эпизоде получил Павел Дедунов.

«Хорошая игра, в плане эмоций тоже всё хорошо. Проанализируем наши ошибки, будем двигаться дальше. Ошибки у нас были, они всегда есть. Когда соперник брал просмотры, были спорные моменты. Хорошо, что всё сложилось в нашу сторону. Забыли эту игру, двигаемся дальше. Не боялся ли, что мою шайбу перепишут на Дедунова? Да мне без разницы, хоть на Бобкова», — передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Видео доступно на сайте Континентальной хоккейной лиги.