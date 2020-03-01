Коледов: у «Салавата» кто-то ложился под шайбу, но это единичные случаи

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился впечатлениями от стартовой игры серии плей-офф Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:5).



«Чувствуется, что начался плей-офф. Шли к этому весь сезон. Первый матч получился тяжелее, чем обычно. Пятое подряд поражение от «Авангарда»? Не могу сказать, что неудобный. Так можно про всех говорить. Всё зависит от нас самих: от головы, от настроя. Первый период играли хорошо, но Шумакову повезло с отскоком, когда он сравнял счёт в большинстве.

Второй период испортил нам весь матч. Допускали ошибки, не выводили шайбу из своей зоны, получали голы. Выброси шайбу, сыграй плотнее на пятаке – никто не добьёт, не будет гола. В четвёртом голе нужно было вернуться, сыграть со своим хоккеистом, а мы пропускаем гол. Чисто свои ошибки, которые нужно исправлять.

Нельзя никого винить в поражении. Мы поговорим, Юха нас тащит в каких-то матчах, в других играх мы блокируем и принимаем на себя броски. Сегодня ни одного, ни другого не было. Кто-то ложился под шайбу, но это единичные случаи. Это плей-офф, нужно работать всем и добавлять с каждой игрой. Думаю, что Сошникова сегодня не хватало», — передаёт слова Коледова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.