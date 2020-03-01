Морозов: меня выводили на бросок, я не забил. Вывели Марченко, он воспользовался

Нападающий СКА Иван Морозов прокомментировал победу своей команды в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с подмосковным «Витязем» (6:1).

«Тренеры говорили поменьше ошибаться, просто играть в свою игру так же, как играли до этого. Первое отличие от регулярки в том, что цена ошибки слишком велика, поэтому, если ты выиграл одну игру, это ничего не означает. Надо выиграть четыре, чтобы пройти дальше. Будем готовиться к следующей игре.

В моменте, когда мог забивать в первом периоде, вроде всё делал правильно, наверное, пониже можно было бросить. Сам бросил в ловушку Ежову, он молодец, хороший сейв сделал.

Против нас стали играть жёстче в плей-офф, пытались нас бить больше, чем в регулярке. Но это понятно, это плей-офф, у них такое задание.

Вывод Марченко на последний бросок – не наигранная история, просто так получается. В первом периоде меня выводили два раза, я не забил, сейчас ему шайба пришла, он воспользовался, забил», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.