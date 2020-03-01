Паскуале: «Магнитка» не показала чего-то невообразимого, думал, они больше созидают

Вратарь «Барыса» Эдди Паскуале прокомментировал победу своей команды в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (4:0). Канадец отразил все 34 броска и сделал первый шат-аут в плей-офф. В первом периоде Паскуале парировал 9 бросков, во втором – 13, в третьем – 12.
«Хорошая игра, вся команда приложила много усилий ради этого результата. Было сегодня пару опасных отскоков, и используй их соперник, игра бы могла сложиться иначе, но парни подчистили на пятаке. Да и в целом они взяли много бросков соперника на себя, ложились под шайбы, в общем, значительно облегчили мне работу, поэтому сегодняшний «сухарь», как и победа, заслуга всей команды.
Удивил ли как-нибудь «Металлург»? Мы не так много играли с ними по ходу сезона, чтобы узнать их игру от и до. Я знаю, что в «Магнитке» много мастеровитых игроков, которые бросают много и хитро. Да, сегодня они не показали ничего невообразимого, думал, что они создают больше голевых моментов», — приводит слова Паскуале официальный сайт КХЛ.
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