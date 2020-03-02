Бобровский пропустил матч с «Калгари» из-за травмы

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча проходила в Санрайзе (США) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



Во встрече не принимал участия российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский. Как сообщает официальный сайт НХЛ, вратарь получил повреждение на разминке. В клубе заявили, что россиянин избежал серьёзной травмы.



В составе «Калгари» отличились Джонни Годро, Милан Лучич и Ти Джей Броди. 30-летний российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут и 45 секунд и, не отметившись результативными действиями в 4-й игре кряду, завершил встречу с показателем полезности «0».



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги