Бобровский пропустил матч с «Калгари» из-за травмы
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча проходила в Санрайзе (США) и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Во встрече не принимал участия российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский. Как сообщает официальный сайт НХЛ, вратарь получил повреждение на разминке. В клубе заявили, что россиянин избежал серьёзной травмы.
В составе «Калгари» отличились Джонни Годро, Милан Лучич и Ти Джей Броди. 30-летний российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут и 45 секунд и, не отметившись результативными действиями в 4-й игре кряду, завершил встречу с показателем полезности «0».
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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