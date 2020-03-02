Вице-президент НХЛ: современные хоккеисты талантливее тех, кто играл в прошлом

Старший исполнительный вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл прокомментировал возможное изменение правила офсайда. В частности, это касается ситуации с фиксацией положения «вне игры», когда один конёк хоккеиста уже находится в зоне, а второй — над синей линией в воздухе. Сейчас это трактуется как офсайд.
«Немало красивых шайб было заброшено и отменено в связи с коньком над синей линией. Три генеральных менеджера высказались по этому поводу, и мы решили, что, возможно, пришло время вернуться к этому вопросу.
Мы хотим быть прогрессивными и поощрять игру в атаке. Я считаю, что современные игроки талантливее тех, кто играл в прошлом. Я могу судить об этом, потому что сам был одним из них. И посмотрите, как талантливо нынешнее поколение. Мы должны принимать во внимание, как они умеют работать с шайбой, как контролируют игру на синей линии», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
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