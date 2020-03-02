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«Нефтехимик»: в каких городах болеют за «волков» в серии с «Ак Барсом»? Сергачёв: «Тампа»

«Нефтехимик»: в каких городах болеют за «волков» в серии с «Ак Барсом»? Сергачёв: «Тампа»
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» устроила перекличку в социальных сетях перед стартом серии плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».

«Рассказывайте в комментах, в каких городах будут болеть за „волков“ в серии с «Ак Барсом», — написали в „Нефтехимике“.

Одним из тех, кто ответил клубу, стал 21-летний российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв. Она оставил свой комментарий в „Инстаграме“.

Фото доступно на странице «Нефтехимика» в «Твиттере».

Первый матч серии «Ак Барс» — «Нефтехимик» проходит в настоящий момент.

Состав «Ак Барса»:
Билялов (Мифтахов);
Азеведу – Кормье – Петров, Виртанен – Яруллин;
Галиев – А. Галимов – Фрэттин, Рукавишников – Лямкин;
Э. Галимов – Глухов – Лукоянов, Викстранд – Педан;
Тихонов – Воронков – Санников; Фисенко – Юдин.

Состав «Нефтехимика»:
Барулин (Шарыченков);
Энлунд – Берглунд – Хайруллин, Шарипзянов – Брынцев;
Уайт – Митчелл – Порядин, Мёрфи – Атюшов;
Черников – Куликов – Шиксатдаров, Волгин — Сергеев;
Хафизов – Шарифьянов – Бикмуллин, Пайгин – Грошев.

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