«Нефтехимик»: в каких городах болеют за «волков» в серии с «Ак Барсом»? Сергачёв: «Тампа»

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» устроила перекличку в социальных сетях перед стартом серии плей-офф Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».



«Рассказывайте в комментах, в каких городах будут болеть за „волков“ в серии с «Ак Барсом», — написали в „Нефтехимике“.



Одним из тех, кто ответил клубу, стал 21-летний российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв. Она оставил свой комментарий в „Инстаграме“.

Фото доступно на странице «Нефтехимика» в «Твиттере».

Первый матч серии «Ак Барс» — «Нефтехимик» проходит в настоящий момент.



Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);

Азеведу – Кормье – Петров, Виртанен – Яруллин;

Галиев – А. Галимов – Фрэттин, Рукавишников – Лямкин;

Э. Галимов – Глухов – Лукоянов, Викстранд – Педан;

Тихонов – Воронков – Санников; Фисенко – Юдин.



Состав «Нефтехимика»:

Барулин (Шарыченков);

Энлунд – Берглунд – Хайруллин, Шарипзянов – Брынцев;

Уайт – Митчелл – Порядин, Мёрфи – Атюшов;

Черников – Куликов – Шиксатдаров, Волгин — Сергеев;

Хафизов – Шарифьянов – Бикмуллин, Пайгин – Грошев.