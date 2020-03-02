ЦСКА забросил три безответные шайбы в ворота «Торпедо» и повёл в серии

В Москве завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции КХЛ. ЦСКА на стадионе «ЦСКА Арена» принимал «Торпедо». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. ЦСКА повёл в серии — 1-0.

Ещё в первом периоде московский клуб сделал хорошую заявку на победу, забросив две шайбы. На 4-й минуте хозяев вперёд вывел Антон Слепышев, а на 7-й минуте Марио Кемпе удвоил преимущество «армейцев». В начале второго периода третью шайбу забросил Линден Вей. Гостям в итоге так и не удалось вернуться в игру.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Торпедо».

Следующий матч команд состоится в среду, 4 марта. Встреча будет вновь проходить в Москве. После этого команды продолжат серию в Нижнем Новгороде.