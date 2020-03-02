Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА забросил три безответные шайбы в ворота «Торпедо» и повёл в серии

ЦСКА забросил три безответные шайбы в ворота «Торпедо» и повёл в серии
Хоккей / КХЛ 0

В Москве завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции КХЛ. ЦСКА на стадионе «ЦСКА Арена» принимал «Торпедо». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. ЦСКА повёл в серии — 1-0.

Ещё в первом периоде московский клуб сделал хорошую заявку на победу, забросив две шайбы. На 4-й минуте хозяев вперёд вывел Антон Слепышев, а на 7-й минуте Марио Кемпе удвоил преимущество «армейцев». В начале второго периода третью шайбу забросил Линден Вей. Гостям в итоге так и не удалось вернуться в игру.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2020, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Слепышев (Дальбек, Капризов) – 04:04' (5x5)   2:0 Кемпе (Сорокин, Капризов) – 07:05' (5x5)   3:0 Вей (Григоренко, Мамин) – 23:05' (5x5)

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Торпедо».

Следующий матч команд состоится в среду, 4 марта. Встреча будет вновь проходить в Москве. После этого команды продолжат серию в Нижнем Новгороде.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020