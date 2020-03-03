В «Торонто» верят, что Михеев ещё сыграет в этом сезоне

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» надеется, что российский нападающий Илья Михеев сможет выйти на лёд в этом сезоне.

Об этом со ссылкой на главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа сообщает в «твиттере» журналист Sportsnet Крис Джонстон. Также, по словам Кифа, через неделю должны вернуться в строй другие травмированные защитники команды Морган Райлли и Коди Сеси.

Михеев получил порез кисти коньком в конце декабря 2019 года. В текущем сезоне на его счету 23 (8+15) очка в 39 играх в составе «кленовых листьев» при показателе полезности "+7". Игроком «Торонто» форвард стал 6 мая 2019 года. Илья Михеев — воспитанник омского «Авангарда», за эту команду он выступал до переезда за океан.