Драйзайтль стал седьмым игроком в истории «Эдмонтона» с минимум двумя сезонами с 40+ голов

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.



Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил покер и сделал результативную передачу. Немецкий нападающий забросил четыре шайбы в одном матче впервые за карьеру в НХЛ. Немец стал седьмым игроком в истории «Ойлерз», забросившим 40+ шайб не менее чем в двух чемпионатах НХЛ (в прошлом сезоне у него было 50 голов).

Он повторил достижение Пола Коффи и Коннора Макдэвида (по два сезона). Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, у которого девять сезонов за «Эдмонтон» с 40+ шайбами. В топ-4 также входят Яри Курри (семь сезонов), Глен Андерсон (четыре) и Марк Мессье (три).