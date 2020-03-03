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Драйзайтль стал седьмым игроком в истории «Эдмонтона» с минимум двумя сезонами с 40+ голов

Драйзайтль стал седьмым игроком в истории «Эдмонтона» с минимум двумя сезонами с 40+ голов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил покер и сделал результативную передачу. Немецкий нападающий забросил четыре шайбы в одном матче впервые за карьеру в НХЛ. Немец стал седьмым игроком в истории «Ойлерз», забросившим 40+ шайб не менее чем в двух чемпионатах НХЛ (в прошлом сезоне у него было 50 голов).

Он повторил достижение Пола Коффи и Коннора Макдэвида (по два сезона). Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, у которого девять сезонов за «Эдмонтон» с 40+ шайбами. В топ-4 также входят Яри Курри (семь сезонов), Глен Андерсон (четыре) и Марк Мессье (три).

Драйзайтль оформил покер впервые за карьеру в НХЛ, обновив личный рекорд по очкам за сезон
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