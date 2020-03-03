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Йози — о 0:5 в третьем периоде матча с «Эдмонтоном»: стыдно так играть дома

Йози — о 0:5 в третьем периоде матча с «Эдмонтоном»: стыдно так играть дома
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (3:8). Ключевым отрезком матча стали пять минут в начале третьего периода, в который «Предаторз» пропустили пять голов.

«Стыдно так играть дома. На третий период мы вышли без энергии. Соперник был голоднее, а затем забил несколько голов, это разочаровывает. Мы должны разозлиться, проснуться завтра утром злыми. Завтра тоже важный матч, с «Миннесотой». Нам надо разозлиться и победить», — сказал Йози после матча.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил покер и сделал результативную передачу. Немецкий нападающий забросил четыре шайбы в одном матче впервые за карьеру в НХЛ. В свою очередь капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи. Ещё по разу отличились Кайлер Ямамото, Зак Кассиан и Джош Арчибальд.

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