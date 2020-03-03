Хайнс: нам сегодня хорошенько надавали по морде. Драйзайтль и Макдэвид беспощадны
Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (3:8).
«Нам сегодня хорошенько надавали по морде. Мы получили то, что заслужили. Эти парни беспощадны. Когда на кону результат матча, Драйзайтль и Макдэвид выходят на другой уровень», — сказал Хайнса на пресс-конференции.
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил покер и сделал результативную передачу. Немецкий нападающий забросил четыре шайбы в одном матче впервые за карьеру в НХЛ. В свою очередь капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи. Ещё по разу отличились Кайлер Ямамото, Зак Кассиан и Джош Арчибальд.
Драйзайтль может побить рекорд Кучерова! У него первый покер в карьере и уже 107 очков
Нападающий «Эдмонтона» включился и в гонку снайперов. До Овечкина два гола, до Пастрняка – четыре.
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