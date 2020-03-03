Хайнс: нам сегодня хорошенько надавали по морде. Драйзайтль и Макдэвид беспощадны

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» (3:8).

«Нам сегодня хорошенько надавали по морде. Мы получили то, что заслужили. Эти парни беспощадны. Когда на кону результат матча, Драйзайтль и Макдэвид выходят на другой уровень», — сказал Хайнса на пресс-конференции.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил покер и сделал результативную передачу. Немецкий нападающий забросил четыре шайбы в одном матче впервые за карьеру в НХЛ. В свою очередь капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи. Ещё по разу отличились Кайлер Ямамото, Зак Кассиан и Джош Арчибальд.