Светлов: во Владивостоке каждый таксист знает, как усилить игру «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов подвёл итоги сезона для своей команды.



«Последнее место на Востоке — провал? Сложно ответить однозначно. В прошлом чемпионате мы набрали 51 очко, в этом — 56. На 15-17 очков опередили Минск и Ригу, так что прогресс всё-таки есть. Последнее место в конференции мы не планировали занимать, но, если оценивать хоккей, который мы показывали в регулярном чемпионате, — сезон получился неоднозначным. Начали мы очень хорошо, всю осень шли в зоне плей-офф, одержали пять побед подряд, что случилось впервые в истории «Адмирала». Жаль, что в концовке прыгнуть выше головы не сумели, финиш вышел неудачный. Причины этого мы уже начали анализировать.



Сложность в том, что ты должен постоянно искать эмоции, вытаскивать их из себя. С таким графиком просто не бывает никому. Но во Владивостоке особая энергетика, о хоккее тебя спрашивают на улицах, каждый таксист знает, как усилить игру команды, кого поставить в состав, а кого убрать. Такая поддержка лучше всего восстанавливает силы.



Мы в команде понимали, когда нужно запланировать отдых, когда провести восстановительные процедуры, как подкорректировать тренировочный процесс. Но полностью адаптироваться нереально.



Тут ещё интересно, что, когда ты летишь в Москву, акклиматизация проходит легче. Когда обратно домой — намного сложнее. Мы прилетали с пятиматчевого западного выезда, и через два дня уже домашняя серия. Так вот к домашним играм хоккеисты не успевали прийти в себя, получается, что не было никакого преимущества своего льда. Соперники к нам приезжают на короткий срок, живут по своему часовому поясу, играют несколько матчей — и домой», — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.

Досрочный отпуск. Чем запомнились клубы КХЛ, не попавшие в плей-офф На Западе снова разочаровали рижское и минское «Динамо», а на Востоке борьба была гораздо жёстче.