Берюбе: «Сент-Луис» знает, как побеждать. Мы проделали хорошую работу
Главный тренер клуба «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о победной серии клуба длиной в семь матчей. Впервые в истории «Сент-Луису» в ходе одного сезона удалось оформить три серии с как минимум семью победами.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
«Наша команда знает, как побеждать. Когда выигрываешь три раза по семь-восемь матчей, это означает, что у вас получается побеждать и в тех встречах, в которых вы играете не в лучший хоккей. Трудно играть по-настоящему классно каждый вечер. Но нужно находить способы выигрывать матчи, не играя при этом в свою лучшую игру. Мы проделали довольно хорошую работу», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.
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