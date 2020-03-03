Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Берюбе: «Сент-Луис» знает, как побеждать. Мы проделали хорошую работу

Берюбе: «Сент-Луис» знает, как побеждать. Мы проделали хорошую работу
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о победной серии клуба длиной в семь матчей. Впервые в истории «Сент-Луису» в ходе одного сезона удалось оформить три серии с как минимум семью победами.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020

«Наша команда знает, как побеждать. Когда выигрываешь три раза по семь-восемь матчей, это означает, что у вас получается побеждать и в тех встречах, в которых вы играете не в лучший хоккей. Трудно играть по-настоящему классно каждый вечер. Но нужно находить способы выигрывать матчи, не играя при этом в свою лучшую игру. Мы проделали довольно хорошую работу», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020