Хауден: «Витязь» нахватал слишком много удалений, что стало решающим фактором
Нападающий подольского «Витязя» Куинтон Хауден поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с петербургским СКА (3:4). Форвард, сделавший в матче дубль, остался недоволен большим количеством удалений.
«Во втором периоде мы нахватали слишком много удалений, это стало решающим фактором. В Подольске все в нашей команде будут больше бросать, нам надо доставлять шайбу до ворот, создавать трафик, если мы хотим забивать.
Что скажу о своей игре? Мы проиграли, поэтому никто не счастлив. Нам надо найти способ победить в Подольске. Надо поправить пару вещей, но если мы будем придерживаться плана на игру, то сможем провести хорошие матчи», — передаёт слова Хаудена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА одолел «Витязь» и упрочил преимущество в серии
Читайте также
- 3 марта 2020
-
23:05
-
23:01
-
22:57
-
22:51
-
22:46
-
22:35
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
21:53
-
21:47
-
21:26
-
20:54
-
20:37
-
20:22
-
20:14
-
20:09
-
19:50
-
19:49
-
19:16
-
19:15
-
18:52
-
18:45
-
18:35
-
18:02
-
17:35
-
17:01
-
16:48
-
16:37
-
16:14
-
15:59
-
15:39
-
15:34
-
15:10
-
14:55
Партнерский контент