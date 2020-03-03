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Хауден: «Витязь» нахватал слишком много удалений, что стало решающим фактором

Хауден: «Витязь» нахватал слишком много удалений, что стало решающим фактором
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий подольского «Витязя» Куинтон Хауден поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с петербургским СКА (3:4). Форвард, сделавший в матче дубль, остался недоволен большим количеством удалений.

«Во втором периоде мы нахватали слишком много удалений, это стало решающим фактором. В Подольске все в нашей команде будут больше бросать, нам надо доставлять шайбу до ворот, создавать трафик, если мы хотим забивать.

Что скажу о своей игре? Мы проиграли, поэтому никто не счастлив. Нам надо найти способ победить в Подольске. Надо поправить пару вещей, но если мы будем придерживаться плана на игру, то сможем провести хорошие матчи», — передаёт слова Хаудена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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