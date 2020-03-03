СКА одолел «Витязь» и упрочил преимущество в серии

Петербургский СКА на домашней площадке со счётом 4:3 переиграл подольский «Витязь» во втором матче плей-офф Кубка Гагарина. Общий счёт в серии — 2-0, следующие два матча пройдут на территории «Витязя».



В середине первого периода клуб из Подольска вышел вперёд, гол в ворота соперника отправил нападающий Куинтон Хауден. На старте второго периода СКА восстановил равновесие на табло, заброшенную шайбу записал в актив форвард Сергей Плотников. Клуб из Санкт-Петербурга резко добавил и до второго перерыва забил ещё трижды усилиями Евгения Кетова, Василия Подколзина и Йоонаса Кемппайнена. На 51-й минуте Хауден оформил дубль. Вскоре гол забил форвард «Витязя» Алексей Макеев, тем самым сократив отставание гостей до минимума, но отыграться подольский клуб не смог.

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