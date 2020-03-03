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СКА одолел «Витязь» и упрочил преимущество в серии

СКА одолел «Витязь» и упрочил преимущество в серии
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА на домашней площадке со счётом 4:3 переиграл подольский «Витязь» во втором матче плей-офф Кубка Гагарина. Общий счёт в серии — 2-0, следующие два матча пройдут на территории «Витязя».

В середине первого периода клуб из Подольска вышел вперёд, гол в ворота соперника отправил нападающий Куинтон Хауден. На старте второго периода СКА восстановил равновесие на табло, заброшенную шайбу записал в актив форвард Сергей Плотников. Клуб из Санкт-Петербурга резко добавил и до второго перерыва забил ещё трижды усилиями Евгения Кетова, Василия Подколзина и Йоонаса Кемппайнена. На 51-й минуте Хауден оформил дубль. Вскоре гол забил форвард «Витязя» Алексей Макеев, тем самым сократив отставание гостей до минимума, но отыграться подольский клуб не смог.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Хауден (Лаюнен, Воронков) – 12:29' (5x5)   1:1 Плотников (Токранов, Ожиганов) – 22:07' (5x4)   2:1 Кетов (Бенгтссон) – 29:35' (5x5)   3:1 Подколзин (Марченко) – 31:49' (5x5)   4:1 Кемппайнен (Барабанов, Ткачёв) – 35:54' (5x4)   4:2 Хауден – 50:03' (5x5)   4:3 Макеев (Бывальцев, Пыленков) – 53:35' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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