Бурмистров: перед овертаймом я сказал, что Кугрышев забьёт. Он вышел и забил

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:2 ОТ, 1-1 в серии).
«Сегодня мы играли так же, как в первом периоде первого матча. Просто сейчас нам удалось избежать ошибок и сыграть полную игру. Снова пропустили сразу же после того, как забили, наверное, это потеря концентрации. Об этом говорим в раздвалке, всегда, когда забивается гол, надо выйти и провести хорошую смену. Два раза подряд пропускаем, непозволительно допускать такие ошибки. В Уфе будем выходить и биться.
Мы не в первый раз в этом сезоне выигрывали матчи, когда горели 1:3 и 1:4. Для нас «6 на 5» — это нормальная игра. Может ли гол за шесть секунд до конца стать переломным в серии? Всё может быть, это у них надо спрашивать, переломным он станет или нет. Мы выиграли матч, мы на подъёме. Перед овертаймом я сказал, что Кугрышев забьёт гол. Он вышел и забил. Все рады за него», — передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 3 марта 2020
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