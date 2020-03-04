Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 3 марта 2020 года

3 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча первого раунда.



В Нур-Султане местный «Барыс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:3. Счёт в серии стал 1-1, следующие два матча противостояния пройдут в Магнитогорске.

Петербургский СКА на домашней площадке со счётом 4:3 обыграл подольский «Витязь». Счёт в серии стал 2-0, следующие два матча противостояния пройдут в Подольске.

«Йокерит» на домашнем льду уверенно обыграл ярославский «Локомотив» — 5:1. Счёт в серии стал 2-0, следующие два матча противостояния пройдут в Ярославле.

«Авангард» в Балашихе проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» — 2:3 ОТ. Счёт в серии стал 1-1, следующие два матча противостояния пройдут в Уфе.