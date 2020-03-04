Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в КХЛ 3 марта 2020 года
3 марта в плей-офф Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча первого раунда.
В Нур-Султане местный «Барыс» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:3. Счёт в серии стал 1-1, следующие два матча противостояния пройдут в Магнитогорске.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Нестрашил (Пивцакин, Минулин) – 24:40' (5x5) 0:2 Мозякин (Пивцакин, Минулин) – 27:19' (5x5) 0:3 Нестрашил (Мозякин) – 36:52' (5x3)
Петербургский СКА на домашней площадке со счётом 4:3 обыграл подольский «Витязь». Счёт в серии стал 2-0, следующие два матча противостояния пройдут в Подольске.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Хауден (Лаюнен, Воронков) – 12:29' (5x5) 1:1 Плотников (Токранов, Ожиганов) – 22:07' (5x4) 2:1 Кетов (Бенгтссон) – 29:35' (5x5) 3:1 Подколзин (Марченко) – 31:49' (5x5) 4:1 Кемппайнен (Барабанов, Ткачёв) – 35:54' (5x4) 4:2 Хауден – 50:03' (5x5) 4:3 Макеев (Бывальцев, Пыленков) – 53:35' (5x5)
«Йокерит» на домашнем льду уверенно обыграл ярославский «Локомотив» — 5:1. Счёт в серии стал 2-0, следующие два матча противостояния пройдут в Ярославле.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
5 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Анттила (Пильстрём) – 01:57' (5x5) 2:0 Скленичка (О'Нилл) – 10:28' (4x4) 3:0 Лепистё (О'Нилл) – 15:28' (5x4) 4:0 Мяэналанен (Лехтонен, Грант) – 24:23' (5x5) 4:1 Пяаярви (Да Коста) – 26:19' (5x4) 5:1 Пильстрём (Анттила) – 59:22' (en)
«Авангард» в Балашихе проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» — 2:3 ОТ. Счёт в серии стал 1-1, следующие два матча противостояния пройдут в Уфе.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Панин (Умарк, Хартикайнен) – 30:42' (5x5) 1:1 Кошелев (Франсон, Семёнов) – 31:08' (5x5) 2:1 Дедунов (Франсон) – 51:12' (5x5) 2:2 Маннинен (Умарк, Крикунов) – 59:54' (5x5) 2:3 Кугрышев (Пашнин) – 67:20' (5x5)
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