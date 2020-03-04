Защитник «Оттавы» Райлли переправил шайбу в собственные ворота в матче с «Питтсбургом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз», имеющий 6-матчевую серию поражений, принимает «Оттаву Сенаторз». Встреча проходит в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». На момент написания новости, хозяева впереди – 3:1.
Курьёзный момент произошёл на 2-й минуте встречи, когда 26-летний канадский защитник «Оттавы» Майк Райлли на пятаке переправил прострел 27-летнего американского форварда «Пингвинз» Конора Шири в собственные ворота, сделав счёт 2:0 в пользу хозяев. Автором заброшенной шайбы стал Шири, который записал на свой счёт 10-й гол в сезоне.
На 1-й минуте точным броском от синей линии встречи счёт в этом матче открыл 22-летний американский защитник «Питтсбурга» Джон Марино. 43-й результативной передачей в этом сезоне отметился российский форвард Евгений Малкин.
Теперь на счету россиянина 64 (21+43) очка в 51 встрече текущего сезона при коэффициенте полезности «+10». Он является лучшим бомбардиром «Питтсбурга» в нынешнем сезоне. Всего за карьеру в НХЛ Малкин провёл 903 встречи и набрал 1066 (412+654) очков и заработал показатель полезности «+76».
- 4 марта 2020
-
04:09
-
03:49
-
00:00
- 3 марта 2020
-
23:48
-
23:37
-
23:34
-
23:26
-
23:20
-
23:14
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:57
-
22:51
-
22:46
-
22:35
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
21:53
-
21:47
-
21:26
-
20:54
-
20:37
-
20:22
-
20:14
-
20:09
-
19:50
-
19:49
-
19:16
-
19:15
-
18:52
-
18:45
-
18:35
-
18:02