Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Айлендерс» уступили «Монреалю», у Варламова — 12 сейвов

«Айлендерс» уступили «Монреалю», у Варламова — 12 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке на стадионе «Барклейс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Оттава Сенаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Брендан Галлахер, Джефф Питри, Шарль Юдон, Пол Байрон, Джордан Уил и Йоэль Армиа. Шайбы в составе «Оттавы» записали на свой счёт Брок Нельсон и Райан Пулок.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов появился на льду вместо немца Томаса Грайсса при счёте 3:0 в пользу «Оттавы», отыграл 39 минут 12 секунд и отразил 12 из 14 бросков.

«Айлендерс» после этого матча занимают четвёртое место в Столичном дивизионе Восточной конференции, «Сенаторз» — седьмые в Атлантическом дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Шьяро, Дано) – 13:31' (5x5)   0:2 Питри (Галлахер, Дано) – 15:43' (5x5)   0:3 Юдон – 18:34' (5x5)   0:4 Байрон (Армиа) – 32:35' (4x5)   1:4 Нельсон (Бейли) – 46:14' (5x5)   1:5 Уил (Лехконен) – 55:28' (5x5)   2:5 Пулок (Нельсон, Эберле) – 56:21' (5x3)   2:6 Армиа – 57:10' (en)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020