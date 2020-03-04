«Айлендерс» уступили «Монреалю», у Варламова — 12 сейвов
В Нью-Йорке на стадионе «Барклейс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Оттава Сенаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.
В составе победителей отличились Брендан Галлахер, Джефф Питри, Шарль Юдон, Пол Байрон, Джордан Уил и Йоэль Армиа. Шайбы в составе «Оттавы» записали на свой счёт Брок Нельсон и Райан Пулок.
Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов появился на льду вместо немца Томаса Грайсса при счёте 3:0 в пользу «Оттавы», отыграл 39 минут 12 секунд и отразил 12 из 14 бросков.
«Айлендерс» после этого матча занимают четвёртое место в Столичном дивизионе Восточной конференции, «Сенаторз» — седьмые в Атлантическом дивизионе.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Шьяро, Дано) – 13:31' (5x5) 0:2 Питри (Галлахер, Дано) – 15:43' (5x5) 0:3 Юдон – 18:34' (5x5) 0:4 Байрон (Армиа) – 32:35' (4x5) 1:4 Нельсон (Бейли) – 46:14' (5x5) 1:5 Уил (Лехконен) – 55:28' (5x5) 2:5 Пулок (Нельсон, Эберле) – 56:21' (5x3) 2:6 Армиа – 57:10' (en)
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