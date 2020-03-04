«Айлендерс» уступили «Монреалю», у Варламова — 12 сейвов

В Нью-Йорке на стадионе «Барклейс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Оттава Сенаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Брендан Галлахер, Джефф Питри, Шарль Юдон, Пол Байрон, Джордан Уил и Йоэль Армиа. Шайбы в составе «Оттавы» записали на свой счёт Брок Нельсон и Райан Пулок.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов появился на льду вместо немца Томаса Грайсса при счёте 3:0 в пользу «Оттавы», отыграл 39 минут 12 секунд и отразил 12 из 14 бросков.

«Айлендерс» после этого матча занимают четвёртое место в Столичном дивизионе Восточной конференции, «Сенаторз» — седьмые в Атлантическом дивизионе.