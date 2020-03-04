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«Нью-Джерси» проиграл в гостях «Вегасу», у Гусева "-1"

«Нью-Джерси» проиграл в гостях «Вегасу», у Гусева "-1"
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, Невада, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Забитыми голами отметились Макс Пасиоретти, Вильям Карлссон и Райан Ривз. Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 15 минут 37 секунд с показателем полезности "-1". После этого матча «Нью-Джерси» занимает последнее, седьмое место в Столичном дивизионе Восточной конференции, «Вегас» — лидирует в Тихоокеанском дивизионе Запада.

Голы и лучшие моменты матча можно посмотреть в «Яндекс.Эфире».

Никита Гусев в текущем сезоне провёл за «Нью-Джерси» 63 матча и набрал в них 42 (12+30) очков. Нападающий играет в НХЛ с 2019 года, ранее он выступал за петербургский СКА.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2020, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Пасиоретти (Карлссон) – 20:45' (5x5)   2:0 Карлссон (Руа, Пасиоретти) – 40:37' (5x5)   3:0 Ривз (Каррье, Носек) – 48:49' (5x5)
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