«Нью-Джерси» проиграл в гостях «Вегасу», у Гусева "-1"

На стадионе «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, Невада, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Забитыми голами отметились Макс Пасиоретти, Вильям Карлссон и Райан Ривз. Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 15 минут 37 секунд с показателем полезности "-1". После этого матча «Нью-Джерси» занимает последнее, седьмое место в Столичном дивизионе Восточной конференции, «Вегас» — лидирует в Тихоокеанском дивизионе Запада.

Голы и лучшие моменты матча можно посмотреть в «Яндекс.Эфире».

Никита Гусев в текущем сезоне провёл за «Нью-Джерси» 63 матча и набрал в них 42 (12+30) очков. Нападающий играет в НХЛ с 2019 года, ранее он выступал за петербургский СКА.