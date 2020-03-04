Результативная серия Панарина стала четвёртой по продолжительности в этом сезоне НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Сент-Луис Блюз» (1:3).
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 52 секунды и не сумел отметиться результативными действиями, прервав 13-матчевую серию с набранными очками. Прерванная результативная серия Панарина стала четвёртой по продолжительности в нынешнем сезоне НХЛ.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, в этом сезоне длиннее серии были только у Джека Айкела из «Баффало Сэйбрз» (17), Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» (15) и Себастьяна Ахо из «Каролины Харрикейнз» (14).
В 65 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ на счету Панарина 90 (23+58) очков в сезоне при показателе полезности «+33».
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