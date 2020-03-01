Кучеров набрал очки в 19-м матче подряд, но не смог побить рекорд Стэмкоса

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Калгари Флэймз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи. Российский форвард продлил личную результативную серию до 19 матчей. Последний раз Кучеров уходил со льда без результативных действий 13 января 2020 года, когда не набрал очков в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3). В нынешнем сезоне Никита забросил 31 шайбу и сделал 49 результативных передач в 63 матчах.

Отметим, что официально по правилам НХЛ серия Кучерова с набранными очками считается прерванной, так как российский форвард пропустил один матч из-за травмы. Таким образом, клубным рекордом «Лайтнинг» продолжит считаться достижение Стивена Стэмкоса (18 матчей в сезоне-2009/2010).