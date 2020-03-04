Анкипанс — об уходе Улльстрёма: очки при счёте 0:3 для меня не считаются

Бывший главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс объяснил, почему на старте сезона принял решение отказаться от услуг шведских нападающих Давида Улльстрёма и Якоба Берглунда, которые на момент ухода из команды были одними из лучших её бомбардиров.

«Не было ли решение поспешным? Насчёт одного хоккеиста – да, насчёт другого – нет. Улльстрём был взят на позицию Виделля, в звено к Дарзиньшу, но они так и не смогли найти «химию». На предсезонке в Сочи что-то сверкнуло, а потом погасло.

Очки? Важны очки в трудные моменты, а не при счёте 0:3. Такие очки для меня не считаются. Давид – хороший хоккеист, но, наверное, это не его команда. Говоря о Берглунде — мы по нему проделали очень серьёзный скаутинг. Думаю, что ни один другой клуб не привёз бы его в КХЛ. Расставание же с ним – это только бизнес. Мы меняли вратарей, нужны были деньги на Александра Салака. Я с Берглундом много возился, летом с ним лично встречался. Но в определённый момент мы вот так расставили приоритеты, посчитали, что хороший первый номер нам нужнее», — цитирует Анкипанса пресс-служба КХЛ.