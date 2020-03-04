Потолок зарплат НХЛ в сезоне-2020/2021 составит $ 84-88 млн

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, каким будет потолок зарплат на следующий сезон. По словам Дэйли, новый потолок будет в районе $ 84-88,2 млн. В текущем чемпионате потолок зарплатной ведомости клубов составляет $ 81,5 млн.



Потолок зарплат в НХЛ растёт практически каждый год. В прошлом чемпионате руководство лиги также планировало серьёзно увеличить максимальную сумму, но в результате потолок зарплат вырос только на два миллиона.



Напомним, в Континентальной хоккейной лиге со следующего сезона будет действовать жёсткий потолок зарплат — 900 млн рублей (около $ 13,6 млн). Также устанавливается пол заработных плат — не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы.