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«Ак Барс» — «Нефтехимик»: Лукоянов забил первый гол в сезоне

«Ак Барс» — «Нефтехимик»: Лукоянов забил первый гол в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи с нижнекамским «Нефтехимиком». Для 31-летнего хоккеиста гол стал первым в сезоне-2019/2020. В прошедшем регулярном чемпионате Лукоянов отыграл 34 матча, отдав пять результативных передач.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Составы команд:

«Ак Барс»:

Билялов (Мифтахов);
Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Рукавишников — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Фрэттин;
Викстранд — Педан, Э. Галимов — Глухов — Лукоянов;
Юдин, Тихонов — Воронков — Фисенко, Дыняк.

«Нефтехимик»:

Шарыченков (Барулин);
Шарипзянов — Брынцев, Энлунд — Берглунд — Хайруллин;
Мерфи — Атюшов, Уайт — Митчелл — Бикмуллин;
Сергеев — Волгин, Шиксатдаров — Куликов — Порядин;
Пайгин, Хафизов — Шарифьянов — Хисамутдинов, Грошев.

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