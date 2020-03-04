«Ак Барс» — «Нефтехимик»: Лукоянов забил первый гол в сезоне

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи с нижнекамским «Нефтехимиком». Для 31-летнего хоккеиста гол стал первым в сезоне-2019/2020. В прошедшем регулярном чемпионате Лукоянов отыграл 34 матча, отдав пять результативных передач.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Ак Барс»:



Билялов (Мифтахов);

Виртанен — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;

Рукавишников — Лямкин, Галиев — А. Галимов — Фрэттин;

Викстранд — Педан, Э. Галимов — Глухов — Лукоянов;

Юдин, Тихонов — Воронков — Фисенко, Дыняк.



«Нефтехимик»:



Шарыченков (Барулин);

Шарипзянов — Брынцев, Энлунд — Берглунд — Хайруллин;

Мерфи — Атюшов, Уайт — Митчелл — Бикмуллин;

Сергеев — Волгин, Шиксатдаров — Куликов — Порядин;

Пайгин, Хафизов — Шарифьянов — Хисамутдинов, Грошев.