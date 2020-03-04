Крикунов: игроки «Динамо» молодцы, отработали третий период и впереди, и в обороне

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи со «Спартаком» (4:3, 2-0 в серии).



«Я хочу поблагодарить болельщиков за такую хорошую поддержку. Начали мы матч не очень хорошо, а соперник был активен. Хотя мы и предупреждали ребят, что игра такой и будет, потому что «Спартак» пойдёт атаковать нас. Хорошо, что мы смогли дважды отыграться и использовали это большинство в третьем периоде, а потом вышли вперёд.



Молодцы ребята. Третий период отработали хорошо, как впереди, так и в обороне. Это удаление в конце матча привело к голу, но там оставалось уже мало времени до конца игры. А так, молодцы, всем спасибо за хорошую работу.



Убрали Тарасова и Алексеева, потому что не устраивала их игра. Сейчас немного потренировались и будут готовы», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

На Знарка больно смотреть. «Динамо» украло у «Спартака» победу в самой концовке матча! Спартаковцы были близки к тому, чтобы сравнять счёт в серии, но голы Шипачёва и Петерссона отправили их в нокдаун.