Крикунов: игроки «Динамо» молодцы, отработали третий период и впереди, и в обороне

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи со «Спартаком» (4:3, 2-0 в серии).
«Я хочу поблагодарить болельщиков за такую хорошую поддержку. Начали мы матч не очень хорошо, а соперник был активен. Хотя мы и предупреждали ребят, что игра такой и будет, потому что «Спартак» пойдёт атаковать нас. Хорошо, что мы смогли дважды отыграться и использовали это большинство в третьем периоде, а потом вышли вперёд.
Молодцы ребята. Третий период отработали хорошо, как впереди, так и в обороне. Это удаление в конце матча привело к голу, но там оставалось уже мало времени до конца игры. А так, молодцы, всем спасибо за хорошую работу.
Убрали Тарасова и Алексеева, потому что не устраивала их игра. Сейчас немного потренировались и будут готовы», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 4 марта 2020
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