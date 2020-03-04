На Знарка больно смотреть. «Динамо» украло у «Спартака» победу в самой концовке матча!

Спартаковцы были близки к тому, чтобы сравнять счёт в серии, но голы Шипачёва и Петерссона отправили их в нокдаун.

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Рекордный штраф для домашних матчей московского «Динамо» в плей-офф КХЛ

Стартовый матч четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции между московским «Динамо» и «Спартаком» (5:1) определённо стал самым запоминающимся в первые два дня начавшегося плей-офф. Всему виной события, происходившие в третьем периоде встречи, когда обе команды абсолютно позабыли о хоккейной составляющей, полностью переключившись на выяснение отношений.

Крикунов: излишне грубая игра, но нельзя ничего про этих говорить

Всё началось с неправильного силового приёма капитана динамовцев Вадима Шипачёва на форварде красно-белых Анселе Галимове. Лидер «Динамо» проявил себя в непривычной ипостаси, атаковав соперника в голову. После этого хоккея на льду «ВТБ-Арены» уже не было. Более других отличился защитник «Спартака» Максим Гончаров, ударивший клюшкой в лицо нападающего бело-голубых Дмитрия Яшкина. За нападением Гончарова на Яшкина последовало ещё несколько драк. И в итоге общими усилиями команды насобирали 103 минуты штрафного времени, установив рекорд для домашних матчей московского «Динамо» в плей-офф КХЛ по суммарному количеству штрафного времени.

«Драка «5 на 5»? И не надейтесь, что я вам отвечу». Знарок – после 1:5 от «Динамо» Тренер «Спартака» дискутировал с журналистом, а Яшкин не мог понять, за что его бил Гончаров, – что говорили после дерби в плей-офф.

«Динамо» потеряло Волкова, а «Спартак» остался без Гончарова

По итогу противостояния обе команды понесли потери. Динамовцы вышли из первого матча серии без одного из самых надёжных защитников команды Артёма Волкова. 22-летний защитник получил травму «нижней части тела», выбыв из строя ориентировочно на шесть недель. Потеря Волкова только на первый взгляд может показаться малозаметной. Артём являлся ведущим защитником команды Владимира Крикунова в регулярном сезоне, завершив его с хорошим показателем полезности «+12». Теперь же наставнику придётся перекраивать линии обороны и спецбригады меньшинства, потому что на помощь Волкова до конца сезона уже можно не рассчитывать.

Защитник московского «Динамо» Волков выбыл из строя ориентировочно на шесть недель

Что касается «Спартака», то действия Гончарова не остались незамеченными Спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ. Внимательно изучив поведение защитника, карающий орган лиги вынес суровый вердикт – два матча дисквалификации непосредственно за нарушение + два матча дисквалификации за повторное удаление до конца встречи в ходе сезона. Таким образом, на услуги Гончарова тренерский штаб «Спартака» сможет полагаться только с шестого матча серии, до которого ещё нужно добраться.

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Крикунов делает ставку на Ерёменко, а Гудачека некем заменить

Одним из главных моментов, волновавших болельщиков московского «Динамо», являлся вопрос о стартовом голкипере на второй матч серии. В ходе регулярного чемпионата молодой Иван Бочаров, казалось, окончательно выиграл конкуренцию у заслуженного и титулованного Александра Ерёменко. Но травма, полученная Иваном в заключительном матчи регулярки, спутала все карты. Именно Ерёменко доверили место в воротах в стартовом матче серии – и опытный голкипер «Динамо» не подвёл.

«С Бочаровым всё нормально, просто решили выпустить опытного Ерёменко. Дальше пока не знаю. Поживём — увидим», – говорил Крикунов на пресс-конференции после того матча.

Во вратарском вопросе в стане «Динамо» ничего не изменилось и перед вторым матчем противостояния. На последний рубеж бело-голубых вновь был отряжён двукратный обладатель Кубка Гагарина. А вот среди полевых игроков без изменений не обошлось. Травмированного Волкова заменил Дмитрий Огурцов, а нападающие Даниил Тарасов и Андрей Алексеев уступили свои места в составе Дмитрию Моисееву и Владиславу Ефремову по игровым причинам.

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок, возможно, был бы и рад сменить Юлиуса Гудачека, который крайне неровно играет в этом году, однако альтернативы словацкому голкиперу попросту нет. Никита Беспалов продолжает пребывать в списке травмированных, а Павел Хомченко слишком неопытен и ненадёжен на уровне КХЛ. Дисквалифицированного Гончарова заменил Андрей Кутейкин, место слабо сыгравшего Евгения Кулика занял Иван Вишневский, а форварды Антон Злобин и Денис Кокарев угодили в ротацию в пользу Михаила Котляревского и Максима Цыплакова.

Даже Знарок подумал, что это сон. Ляп вратаря «Спартака» из дворового хоккея Главный тренер «Спартака» полагал, что видел в хоккее всё, но даже он стоял с открытым ртом.

Эффект Галимова

«Спартак» в этом сезоне проиграл динамовцам все пять предыдущих матчей. Объединяющим моментом тех встреч становился тот факт, что бело-голубые неизменно открывали счёт в матче. На сей раз игрокам «Спартака» удалось нарушить неприятную традицию. Это Галимов получил пас на ход, вошёл в зону и с кистей бросил в дальний угол.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Ансель вообще становится своеобразным хедлайнером противостояния. О нём говорили до серии, говорили после первого матча и будут говорить теперь. Третья тройка нападения «Спартака» в лице Галимова, Хохлачёва и Малыхина продолжала раз за разом создавать опасные моменты у ворот Ерёменко, однако Александру удалось ликвидировать угрозы.

Подарок для Шипачёва

Второй период вообще начался под диктовку гостей, полностью владевших инициативной. Ерёменко крутился как белка в колесе, но казалось, что гол в его ворот откровенно назревает. Остаться в игре динамовцам помогла старая болезнь команды Знарка. Красно-белые опять ошиблись в подсчёте игроков на льду. В последнем очном матче регулярного чемпионата эта ошибка стоила спартаковцам победы. Тогда Хохлачёв переиграл Бочарова в овертайме, однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено из-за нарушения численного состава.

Во втором матче серии плей-офф гости допустили подобную ошибку уже во втором периоде. Наказание последовало незамедлительно. Капитан бело-голубых исполнил гол в одни руки. Шипачёв сам перехватил шайбу в чужой зоне, после чего с левого края сместился к центру, продвинулся вперёд и нанёс резкий бросок в дальний угол — Гудачек не дотянулся. Динамовцы реализовали большинство, наказав красно-белых за неправильную смену.

Звено Шипачёва не остановить

На старте третьего периода Херсли вывел гостей вперёд, но это был последний крупный повод для радости «Спартака» в матче. Игру гостей полностью разрушили удаления. Штрафы Цыплакова и Малыхина оказались для команды Знарка роковыми. Хиетанен сделал передачу на правый край — Шипачёв выдержал паузу и с острейшего угла вогнал шайбу в ближнюю девятку. Равновесие восстановлено.

Заброшенная шайба вдохновила «Динамо» на подвиги и Петерссон выиграл этот матч для хозяев. Хозяева подловили красно-белых на смене. Шведский нападающий получил пас на ход, с правого края вошёл в зону и нанёс убойный бросок в ближнюю девятку — без шансов для Гудачека. Шайба Григорьева окончательно сняла все вопросы о победителе, и гол Ганзла уже ничего изменить не мог. Три гола за три минуты!

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Звено Вадима Шипачёва организовало семь из девяти шайб «Динамо» в первых двух матчах. И кажется, Олегу Знарку уже не уйти от ответа на вопрос: что делать с Шипачёвым? Пока же на тренера «Спартака» больно смотреть.