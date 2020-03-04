На Знарка больно смотреть. «Динамо» украло у «Спартака» победу в самой концовке матча!

Рекордный штраф для домашних матчей московского «Динамо» в плей-офф КХЛ
Стартовый матч четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции между московским «Динамо» и «Спартаком» (5:1) определённо стал самым запоминающимся в первые два дня начавшегося плей-офф. Всему виной события, происходившие в третьем периоде встречи, когда обе команды абсолютно позабыли о хоккейной составляющей, полностью переключившись на выяснение отношений.
Всё началось с неправильного силового приёма капитана динамовцев Вадима Шипачёва на форварде красно-белых Анселе Галимове. Лидер «Динамо» проявил себя в непривычной ипостаси, атаковав соперника в голову. После этого хоккея на льду «ВТБ-Арены» уже не было. Более других отличился защитник «Спартака» Максим Гончаров, ударивший клюшкой в лицо нападающего бело-голубых Дмитрия Яшкина. За нападением Гончарова на Яшкина последовало ещё несколько драк. И в итоге общими усилиями команды насобирали 103 минуты штрафного времени, установив рекорд для домашних матчей московского «Динамо» в плей-офф КХЛ по суммарному количеству штрафного времени.
«Динамо» потеряло Волкова, а «Спартак» остался без Гончарова
По итогу противостояния обе команды понесли потери. Динамовцы вышли из первого матча серии без одного из самых надёжных защитников команды Артёма Волкова. 22-летний защитник получил травму «нижней части тела», выбыв из строя ориентировочно на шесть недель. Потеря Волкова только на первый взгляд может показаться малозаметной. Артём являлся ведущим защитником команды Владимира Крикунова в регулярном сезоне, завершив его с хорошим показателем полезности «+12». Теперь же наставнику придётся перекраивать линии обороны и спецбригады меньшинства, потому что на помощь Волкова до конца сезона уже можно не рассчитывать.
Что касается «Спартака», то действия Гончарова не остались незамеченными Спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ. Внимательно изучив поведение защитника, карающий орган лиги вынес суровый вердикт – два матча дисквалификации непосредственно за нарушение + два матча дисквалификации за повторное удаление до конца встречи в ходе сезона. Таким образом, на услуги Гончарова тренерский штаб «Спартака» сможет полагаться только с шестого матча серии, до которого ещё нужно добраться.
Крикунов делает ставку на Ерёменко, а Гудачека некем заменить
Одним из главных моментов, волновавших болельщиков московского «Динамо», являлся вопрос о стартовом голкипере на второй матч серии. В ходе регулярного чемпионата молодой Иван Бочаров, казалось, окончательно выиграл конкуренцию у заслуженного и титулованного Александра Ерёменко. Но травма, полученная Иваном в заключительном матчи регулярки, спутала все карты. Именно Ерёменко доверили место в воротах в стартовом матче серии – и опытный голкипер «Динамо» не подвёл.
«С Бочаровым всё нормально, просто решили выпустить опытного Ерёменко. Дальше пока не знаю. Поживём — увидим», – говорил Крикунов на пресс-конференции после того матча.
Во вратарском вопросе в стане «Динамо» ничего не изменилось и перед вторым матчем противостояния. На последний рубеж бело-голубых вновь был отряжён двукратный обладатель Кубка Гагарина. А вот среди полевых игроков без изменений не обошлось. Травмированного Волкова заменил Дмитрий Огурцов, а нападающие Даниил Тарасов и Андрей Алексеев уступили свои места в составе Дмитрию Моисееву и Владиславу Ефремову по игровым причинам.
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок, возможно, был бы и рад сменить Юлиуса Гудачека, который крайне неровно играет в этом году, однако альтернативы словацкому голкиперу попросту нет. Никита Беспалов продолжает пребывать в списке травмированных, а Павел Хомченко слишком неопытен и ненадёжен на уровне КХЛ. Дисквалифицированного Гончарова заменил Андрей Кутейкин, место слабо сыгравшего Евгения Кулика занял Иван Вишневский, а форварды Антон Злобин и Денис Кокарев угодили в ротацию в пользу Михаила Котляревского и Максима Цыплакова.
Эффект Галимова
«Спартак» в этом сезоне проиграл динамовцам все пять предыдущих матчей. Объединяющим моментом тех встреч становился тот факт, что бело-голубые неизменно открывали счёт в матче. На сей раз игрокам «Спартака» удалось нарушить неприятную традицию. Это Галимов получил пас на ход, вошёл в зону и с кистей бросил в дальний угол.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Ансель вообще становится своеобразным хедлайнером противостояния. О нём говорили до серии, говорили после первого матча и будут говорить теперь. Третья тройка нападения «Спартака» в лице Галимова, Хохлачёва и Малыхина продолжала раз за разом создавать опасные моменты у ворот Ерёменко, однако Александру удалось ликвидировать угрозы.
Подарок для Шипачёва
Второй период вообще начался под диктовку гостей, полностью владевших инициативной. Ерёменко крутился как белка в колесе, но казалось, что гол в его ворот откровенно назревает. Остаться в игре динамовцам помогла старая болезнь команды Знарка. Красно-белые опять ошиблись в подсчёте игроков на льду. В последнем очном матче регулярного чемпионата эта ошибка стоила спартаковцам победы. Тогда Хохлачёв переиграл Бочарова в овертайме, однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено из-за нарушения численного состава.
Во втором матче серии плей-офф гости допустили подобную ошибку уже во втором периоде. Наказание последовало незамедлительно. Капитан бело-голубых исполнил гол в одни руки. Шипачёв сам перехватил шайбу в чужой зоне, после чего с левого края сместился к центру, продвинулся вперёд и нанёс резкий бросок в дальний угол — Гудачек не дотянулся. Динамовцы реализовали большинство, наказав красно-белых за неправильную смену.
Звено Шипачёва не остановить
На старте третьего периода Херсли вывел гостей вперёд, но это был последний крупный повод для радости «Спартака» в матче. Игру гостей полностью разрушили удаления. Штрафы Цыплакова и Малыхина оказались для команды Знарка роковыми. Хиетанен сделал передачу на правый край — Шипачёв выдержал паузу и с острейшего угла вогнал шайбу в ближнюю девятку. Равновесие восстановлено.
Заброшенная шайба вдохновила «Динамо» на подвиги и Петерссон выиграл этот матч для хозяев. Хозяева подловили красно-белых на смене. Шведский нападающий получил пас на ход, с правого края вошёл в зону и нанёс убойный бросок в ближнюю девятку — без шансов для Гудачека. Шайба Григорьева окончательно сняла все вопросы о победителе, и гол Ганзла уже ничего изменить не мог. Три гола за три минуты!
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Звено Вадима Шипачёва организовало семь из девяти шайб «Динамо» в первых двух матчах. И кажется, Олегу Знарку уже не уйти от ответа на вопрос: что делать с Шипачёвым? Пока же на тренера «Спартака» больно смотреть.
- 4 марта 2020
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