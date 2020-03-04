Котляревский: не знаю, как остановить звено Шипачёва. Не хочу отвечать

Нападающий «Спартака» Михаил Котляревский подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:4, 0-2 в серии).



«Динамо» — это сложный соперник. Тяжёлое противостояние идёт, дерби как никак. Играли лучше, но из-за ошибок проиграли матч. Обидно так проигрывать. Старались, но удаления подвели. Ничего нас не прибило, будем дома выигрывать. Счёт в серии 0-2, ничего не потеряно.



Как остановить звено Шипачёва? Не знаю. Не хочу отвечать», — передаёт слова Котляревского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Подопечные Олега Знарка открыли счёт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Ансель Галимов. Во втором периоде «Динамо» удалось восстановить равновесие на табло — после классного сольного прохода гол забил форвард Вадим Шипачёв. На старте третьего периода «Спартак» вновь вырвался вперёд, удачный бросок записал в свой актив защитник Патрик Херсли. На 57-й минуте Шипачёв сделал дубль, сравняв счёт. В концовке «Динамо» вырвало победу благодаря голам Андре Петерссона и Михаила Григорьева, на что «Спартак» ответил только шайбой Робина Ганзла.

На Знарка больно смотреть. «Динамо» украло у «Спартака» победу в самой концовке матча! Спартаковцы были близки к тому, чтобы сравнять счёт в серии, но голы Шипачёва и Петерссона отправили их в нокдаун.