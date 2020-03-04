Котляревский: не знаю, как остановить звено Шипачёва. Не хочу отвечать

Нападающий «Спартака» Михаил Котляревский подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:4, 0-2 в серии).
«Динамо» — это сложный соперник. Тяжёлое противостояние идёт, дерби как никак. Играли лучше, но из-за ошибок проиграли матч. Обидно так проигрывать. Старались, но удаления подвели. Ничего нас не прибило, будем дома выигрывать. Счёт в серии 0-2, ничего не потеряно.
Как остановить звено Шипачёва? Не знаю. Не хочу отвечать», — передаёт слова Котляревского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Подопечные Олега Знарка открыли счёт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Ансель Галимов. Во втором периоде «Динамо» удалось восстановить равновесие на табло — после классного сольного прохода гол забил форвард Вадим Шипачёв. На старте третьего периода «Спартак» вновь вырвался вперёд, удачный бросок записал в свой актив защитник Патрик Херсли. На 57-й минуте Шипачёв сделал дубль, сравняв счёт. В концовке «Динамо» вырвало победу благодаря голам Андре Петерссона и Михаила Григорьева, на что «Спартак» ответил только шайбой Робина Ганзла.
- 4 марта 2020
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