Лукоянов: не считаю нужным обсуждать свою игру. Все видят старание

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов оценил выигранный домашний матч с «Нефтехимиком» (5:1, 2-0 в серии) и рассказал, почему не получалось отличиться в регулярке.
«Надо в кармане посмотреть, остались ли у меня ещё голы до конца сезона. В принципе, не считаю нужным обсуждать свою игру, все видят старание. Раньше больше везло, в этом сезоне не везёт. От каждого ждут голов, но мы работаем на результат, лучше сыграть правильно и не совершать ошибок. Самое главное — победа.
Сейчас идёт плей-офф, накал, у кого-то есть нервозность. Поэтому первую игру понервничали чуть-чуть. Сегодня хорошо начали, вовремя отыгрались, и все пошло по накатанной. У нас проходили комбинации, мы хорошо удерживали шайбу и показали хорошую силовую игру», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.
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