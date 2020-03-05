Нападающий «Филадельфии» ван Римсдайк сломал руку в матче с «Вашингтоном»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Досрочно завершил матч форвард «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк. Американский нападающий получил повреждение, неудачно заблокировав бросок в исполнении защитника «столичной» команды Йонаса Зигенталера. После матча пресс-служба «лётчиков» сообщила, что у Джеймса диагностирован перелом руки.
В нынешнем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 65 матчах регулярки, в которых забросил 19 шайб и сделал 21 результативную передачу при показателе полезности "+5" и восьми минутах штрафного времени.
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