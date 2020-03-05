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Гол и передача Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон», у Овечкина «-2»

Гол и передача Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон», у Овечкина «-2»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил гол и отметился результативной передачей. Также в составе победителей забивали Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Тайлер Питлик и Скотт Лотон. За хозяев отличились Ларс Эллер и Гарнет Хэтэуэй. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Нападающие Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

Видео голов и лучших моментов можно посмотреть на сайте «Яндекс Эфира».

«Вашингтон» потерпел второе поражение за последние три игры. «Филадельфия» в свою очередь продлила победную серию до семи матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Эллер (Паник, Хагелин) – 14:09' (5x5)   1:1 Конечны (Проворов, Жиру) – 27:06' (5x4)   1:2 Хейз (Грант, Обе-Кубель) – 34:48' (5x5)   1:3 Питлик (Раффль, Грант) – 37:05' (5x5)   2:3 Хэтэуэй (Уилсон, Дауд) – 38:32' (5x5)   2:4 Проворов (Ворачек) – 46:36' (5x5)   2:5 Лотон (Хейз) – 54:15' (5x5)
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