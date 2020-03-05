Гол и передача Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон», у Овечкина «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забил гол и отметился результативной передачей. Также в составе победителей забивали Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Тайлер Питлик и Скотт Лотон. За хозяев отличились Ларс Эллер и Гарнет Хэтэуэй. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Нападающие Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.
Видео голов и лучших моментов можно посмотреть на сайте «Яндекс Эфира».
«Вашингтон» потерпел второе поражение за последние три игры. «Филадельфия» в свою очередь продлила победную серию до семи матчей.
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