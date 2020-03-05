Немировски — о 0-2 с ЦСКА: у «Торпедо» есть шанс победить в серии, и это не фантастика

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски объяснил причины поражения во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции с ЦСКА (0:3, 0-2).

Я думаю, что игра началась так же, как прошлая. Первый гол – грубая ошибка. Ошибка нападающего, который потерял игрока. Выход «один в ноль». Второй гол – это сильный бросок, и для вратаря было без шансов. Моменты были, но мы уже вторую игру не можем пробить Сорокина. Пару раз думали, что гол, но, к сожалению, не смогли забить хотя бы один. Тяжело выигрывать игру без голов. Ещё и большинство у нас, и это не секрет, не работало. У них сработало, а у нас – нет, и победа у ЦСКА.

Мы уже показывали, что можем играть. Но есть моменты, в которых нужно попроще играть и забивать. Я думаю, после этой игры к ребятам придёт уверенность. Все знают, что у нас дома болельщики очень сильно поддерживают, и может быть, именно этой поддержки нам не хватало в этих двух играх. Этой энергии, которую мы получаем от болельщиков.

Можно ли выиграть серию? Сейчас едем домой, счёт 0-2. Мы не первые, кто проигрывал в сериях с таким счётом. Сейчас нужно сконцентрироваться на третьей игре, выигрывать её. Я много лет в хоккее, и это не фантастика, у нас есть шанс», – цитирует Немировски пресс-служба ЦСКА.