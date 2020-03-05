Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Калгари» отыгрался с 0:2 в матче с «Коламбусом» и одержал победу в овертайме

«Калгари» отыгрался с 0:2 в матче с «Коламбусом» и одержал победу в овертайме
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

По ходу матча «Коламбус» вёл со счётом 2:0 благодаря голам Девина Шора и Густава Нюквиста. Однако в третьем периоде голы Элиаса Линдхольма и Маттью Ткачука позволили «Калгари» сравнять счёт и перевести игру в овертайм, где шайба Ти Джея Броди принесла хозяевам победу в матче. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности "+1".

Видео голов и ярких моментов матча можно посмотреть в «Яндекс.Эфире».

«Калгари» одержал вторую победу подряд. «Коламбус» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре игры.

Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Шор (Пик, Харрингтон) – 08:56' (5x5)   0:2 Нюквист (Фолиньо, Дюбуа) – 11:20' (5x5)   1:2 Линдхольм (Манджапане, Баклунд) – 51:14' (5x5)   2:2 Ткачук (Джордано, Андерссон) – 58:17' (6x5)   3:2 Броди (Монахан, Годро) – 64:49' (3x3)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020