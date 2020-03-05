«Калгари» отыгрался с 0:2 в матче с «Коламбусом» и одержал победу в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
По ходу матча «Коламбус» вёл со счётом 2:0 благодаря голам Девина Шора и Густава Нюквиста. Однако в третьем периоде голы Элиаса Линдхольма и Маттью Ткачука позволили «Калгари» сравнять счёт и перевести игру в овертайм, где шайба Ти Джея Броди принесла хозяевам победу в матче. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности "+1".
Видео голов и ярких моментов матча можно посмотреть в «Яндекс.Эфире».
«Калгари» одержал вторую победу подряд. «Коламбус» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре игры.
Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица НХЛ.
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