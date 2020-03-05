Гол Наместникова не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Анахаймом», у Задорова «-3»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Анахайм Дакс» Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
За «Анахайм» забивали Эндрю Агоццино, Брендан Гуле, Сэм Стил и Рикард Ракелль. В составе хозяев отличился Габриэль Ладеског, Натан Маккиннон и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников. Форвард Валерий Ничушкин завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Нападающий Владислав Каменев не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров завершил встречу с коэффициентом полезности «-3».
В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Ванкувер Кэнакс» а «Анахайм» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2020, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Наместников (Маккиннон, Ландеског) – 03:51' (5x5) 1:1 Агоццино (Рауни, Ирвин) – 05:34' (5x5) 1:2 Гуле (Сильверберг, Ракелль) – 13:40' (5x5) 2:2 Ландеског (Жирар, Джост) – 14:29' (5x4) 2:3 Стил (Гецлаф) – 32:48' (5x5) 3:3 Маккиннон (Ландеског, Джост) – 47:19' (5x4) 3:4 Ракелль – 64:58' (3x3)
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