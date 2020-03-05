Гол Наместникова не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Анахаймом», у Задорова «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Анахайм Дакс» Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

За «Анахайм» забивали Эндрю Агоццино, Брендан Гуле, Сэм Стил и Рикард Ракелль. В составе хозяев отличился Габриэль Ладеског, Натан Маккиннон и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников. Форвард Валерий Ничушкин завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Нападающий Владислав Каменев не отметился результативными действиями. Защитник Никита Задоров завершил встречу с коэффициентом полезности «-3».

В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Ванкувер Кэнакс» а «Анахайм» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».