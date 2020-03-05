Фазель — о ЧМ-2020: окончательное решение должно быть принято не позднее 15 апреля

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель назвал дату, когда должно быть принято окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2020 года.

«Дождёмся 15 марта и решения властей Швейцарии по публичным мероприятиям. Если они оставят запрет в силе, мы проведём собрание в начале апреля, чтобы определить наши дальнейшие действия. Окончательное решение должно быть принято не позднее 15 апреля», — цитирует Фазеля Swiss Hockey News.

Ранее Фазель сообщил, что Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя в случае его возможного переноса из Швейцарии из-за коронавируса. Всего в мире на текущий момент зарегистрировано 94 250 случаев заражения коронавирусом COVID-19.