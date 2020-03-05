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Фазель — о ЧМ-2020: окончательное решение должно быть принято не позднее 15 апреля

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель — о ЧМ-2020: окончательное решение должно быть принято не позднее 15 апреля
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель назвал дату, когда должно быть принято окончательное решение о месте проведения чемпионата мира 2020 года.

«Дождёмся 15 марта и решения властей Швейцарии по публичным мероприятиям. Если они оставят запрет в силе, мы проведём собрание в начале апреля, чтобы определить наши дальнейшие действия. Окончательное решение должно быть принято не позднее 15 апреля», — цитирует Фазеля Swiss Hockey News.

Ранее Фазель сообщил, что Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя в случае его возможного переноса из Швейцарии из-за коронавируса. Всего в мире на текущий момент зарегистрировано 94 250 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Россия хочет провести ЧМ-2020 по хоккею в случае его переноса из Швейцарии
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