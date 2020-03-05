Нисканен — о «Вашингтоне»: задача «Филадельфии» — сместить этих ребят с первого места

Защитник «Филадельфии Флайерз» Мэтт Нисканен после победы в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2) заявил, что «лётчики» намереваются выиграть Столичный дивизион в регулярном чемпионате НХЛ. Для этого команде Алена Виньо нужно опередить в турнирной таблице «Вашингтон» и «Питтсбург Пингвинз».

«В самом начале хочется закрепиться в составе, оценить свои возможности. Этим мы в основном и занимались, а потом добились успеха. Пришло время по-новому взглянуть на наши возможности. Наша задача состоит в том, чтобы сместить этих ребят с первого места, оторваться от „Питтсбурга“ и подняться как можно выше, чтобы было преимущество своего льда в первом раунде. Это нам ещё предстоит сделать. Об этом приятно думать. Но пока это только цель», — цитирует Нисканена пресс-служба НХЛ.