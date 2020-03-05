«Салават Юлаев» — «Авангард»: в заявку гостей не попал Зернов

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» на третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент счёт в серии равный — 1-1. Встреча в Уфе пройдёт сегодня, 5 марта, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;
Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Мухамадуллин, Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.
«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Емелин — Франсон, Потапов — Макмиллан — Бек;
Бондарев — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Мартынов — Войнов, Широков — Пьянов — Андригетто;
Яремчук, Грачёв — Стась — Дедунов.
- 5 марта 2020
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