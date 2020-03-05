«Салават Юлаев» — «Авангард»: в заявку гостей не попал Зернов

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» на третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент счёт в серии равный — 1-1. Встреча в Уфе пройдёт сегодня, 5 марта, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Крикунов;

Пашнин — Сергеев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Мухамадуллин, Семёнов, Башкиров — Картаев — Хохряков.



«Авангард»:



Бобков (Гарипов);

Емелин — Франсон, Потапов — Макмиллан — Бек;

Бондарев — Покка, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Мартынов — Войнов, Широков — Пьянов — Андригетто;

Яремчук, Грачёв — Стась — Дедунов.