Замгендиректора «Трактора»: вся критика, связанная с агентом Николаевым, — провокация

Первый заместитель генерального директора «Трактора» Евгений Иванов ответил на вопрос об агенте Юрии Николаеве.



«На мой взгляд, вся критика, связанная с Юрием Николаевым и известным хоккейным агентcтвом, — чья-то искусственная и умышленная провокация. Мы работаем с лучшим агентством, потому что там работают грамотно и качественно. Мы, как простые люди, ходим в те кафе, рестораны, где много людей, — это показатель качества. Или к врачу, у которого много клиентов, значит, он хорошо лечит. Мы же не ходим в пустые заведения или к доктору, который не лечит. Мы сотрудничаем с одним из лучших агентств.



Меня удивило, что никто из критикующих не прокомментировал слова Николаева о том, что у него в «Ак Барсе» десять человек, команда идёт на первом месте, никакой критики нет. Да, мы проигрывали, были внизу таблицы, и, наверное, только ленивый нас не ругал и не обвинял. У Николаева есть такие клиенты, как Панарин и Ковальчук, но у нас просто нет денег на таких хоккеистов.



Ряд клиентов был подписан предыдущими руководителями, и это наши хоккеисты, челябинские, талантливые молодые ребята, защитник Кирпичников, вратарь Горбунов. Нам что, с Николаевым не общаться? Анвар Гатиятулин – тоже клиент Николаева, тоже общение прекратить? Здесь всё объективно и прозрачно», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.