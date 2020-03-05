Седлак, Бэйлен и Гика останутся в «Тракторе». Будущее Юрзинова пока неизвестно

Первый заместитель генерального директора «Трактора» Евгений Иванов дал комментарий по поводу низкой домашней посещаемости.
«Антирекорды посещаемости? Не совсем согласен с вами. Загруженность арены составляла 83%, по оценкам КХЛ. Есть незначительное падение по сравнению с прошлым сезоном, но цифра, которая есть в настоящий момент, – честная и объективная. В прошлые сезоны видел неоднократно полупустые трибуны, не думая, что показатели прошлых лет в районе 7000 корректны. Но мы своей неудачной игрой чуть-чуть оттолкнули наших болельщиков. К новому сезону прорабатываем новую маркетинговую политику, чтобы болельщики видели не только спортивное шоу, но и получали массу приятных, положительных эмоций. Сделаем всё, чтобы вернуть болельщиков, начиная от результатов и заканчивая атмосферой вокруг матчей. К середине июля у нас планируется финская площадка. От болельщиков пошли упрёки, что с первых рядов хоккея почти не видно. Общаемся с коллегами из других дворцов, найдём какое-нибудь рациональное предложение.
Говорить о контракте с главным тренером преждевременно. Владимир Владимирович Юрзинов пришёл в команду в очень тяжёлый период, многие игроки были в лазарете. Могу уверенно сказать, что с его приходом и атмосфера в раздевалке поменялась в лучшую сторону, и, как отмечают многие болельщики и специалисты, появился приятный рисунок игры. Очень хотелось бы, чтобы Ари Мойсанен остался в нашей системе. Это первоклассный специалист.
Что касается изменений в руководстве, то они уже произошли, Иван Савин стал новым генеральным директором. Есть уверенность, что это назначение усилит руководство клуба. Почему Усачёв и Беляев пропускают пресс-конференции? Вы их не зовёте. Что касается Бориса Видгофа, то он ни в коем случае не прячется от журналистов, он готов встретиться с любым из вас. Он остаётся вице-президентом клуба, у него есть определённое направление, за которое он отвечает. Я с ним разговаривал, он чётко осознаёт и признаёт, что были допущены ошибки и были принятые неверные решения.
Лидеры команды — Седлак, Гика и Бэйлен однозначно остаются в команде, это задел на новый сезон. С Косовым ведутся переговоры, есть регламент, мы его обязаны соблюдать, все новости вы узнаете в первых числах мая», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 5 марта 2020
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