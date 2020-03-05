«Витязь» — СКА: стали известны составы на третий матч серии

Стали известны составы подольского «Витязя» и петербургского СКА на третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент «армейцы» лидируют в серии со счётом 2-0. Встреча в Подольске состоится сегодня, 5 марта, начало матча — в 19:30 мск.



СКА:



Хелльберг (Самонов);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;

Токранов — Ожиганов, Плотников — Кеммпайнен — Кетов;

Хафизуллин — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Дыбленко, Марченко — Морозов — Подколзин.



«Витязь»:



Сапрыкин (Ежов);

Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Няттинен;

Лаюнен — Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Хауден;

Шинкевич — Головков, Ларичев — Чернов — Артюхин;

Катичев, Кулагин — Квартальнов — Гончаров. Колтыгин.