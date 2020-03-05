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«Витязь» — СКА: стали известны составы на третий матч серии

«Витязь» — СКА: стали известны составы на третий матч серии
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы подольского «Витязя» и петербургского СКА на третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, информируют клубы в «Твиттере». В настоящий момент «армейцы» лидируют в серии со счётом 2-0. Встреча в Подольске состоится сегодня, 5 марта, начало матча — в 19:30 мск.

СКА:

Хелльберг (Самонов);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Аалтонен — Барабанов;
Токранов — Ожиганов, Плотников — Кеммпайнен — Кетов;
Хафизуллин — Галенюк, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Дыбленко, Марченко — Морозов — Подколзин.

«Витязь»:

Сапрыкин (Ежов);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Бывальцев — Няттинен;
Лаюнен — Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Хауден;
Шинкевич — Головков, Ларичев — Чернов — Артюхин;
Катичев, Кулагин — Квартальнов — Гончаров. Колтыгин.

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