Шестёркин вернётся в состав «Рейнджерс» со дня на день
Голкипера клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вернётся в состав команды со дня на день, сообщил главный тренер команды Дэвид Куинн. Специалист сообщил также, что в следующем матче основным голкипером «рейнджеров» будет Александр Георгиев.
24 февраля Шестёркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию. Машина, которая ехала перед ними, внезапно развернулась на 180 градусов. Российские игроки избежали тяжёлых повреждений благодаря ремням безопасности, но Шестёркин сломал ребро.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 24-летний Шестёркин принял участие в 10 матчах, одержав девять побед. В среднем россиянин отражает 94% бросков при коэффициенте надёжности 2,23.
Шестёркин и Бучневич попали в аварию в США. Перед ними развернулась машина
«Рейнджерс» напугали журналистов и болельщиков. У одного сотрясение, у другого перелом ребра. К счастью, хоккеисты были пристёгнуты.
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