Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Марьямяки: ничего ещё не решено, «Йокерит» готовится к следующему матчу

Марьямяки: ничего ещё не решено, «Йокерит» готовится к следующему матчу
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги выигранного матча с «Локомотивом» (3:0, 3-0 в серии).

«Мы знали, что сегодня будет тяжело. Знали, что надо играть внимательно. Очень здорово, что быстро забили. Потом играли хорошо в обороне, у нас было хорошее меньшинство.

Ничего ещё не решено, будем готовиться к субботнему матчу», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

Подопечные Марьямяки сумели быстро открыть счёт — уже на 59-й секунде заброшенной шайбой отметился защитник Виктор Лёв. Оставшаяся часть первого периода и следующие 20 минут прошли без голов, несмотря на большое количество бросков в створ с обеих сторон. На 45-й минуте «Йокерит» упрочил преимущество, гол в свой актив записал нападающий Саку Мяэналанен. Немногим позже удачный бросок сделал форвард «джокеров» Никлас Енсен, установив окончательный счёт.

«Локомотив» потерпел третье поражение от «Йокерита» и находится на грани вылета
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020