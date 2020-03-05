Марьямяки: ничего ещё не решено, «Йокерит» готовится к следующему матчу

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги выигранного матча с «Локомотивом» (3:0, 3-0 в серии).



«Мы знали, что сегодня будет тяжело. Знали, что надо играть внимательно. Очень здорово, что быстро забили. Потом играли хорошо в обороне, у нас было хорошее меньшинство.



Ничего ещё не решено, будем готовиться к субботнему матчу», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.



Подопечные Марьямяки сумели быстро открыть счёт — уже на 59-й секунде заброшенной шайбой отметился защитник Виктор Лёв. Оставшаяся часть первого периода и следующие 20 минут прошли без голов, несмотря на большое количество бросков в створ с обеих сторон. На 45-й минуте «Йокерит» упрочил преимущество, гол в свой актив записал нападающий Саку Мяэналанен. Немногим позже удачный бросок сделал форвард «джокеров» Никлас Енсен, установив окончательный счёт.

«Локомотив» потерпел третье поражение от «Йокерита» и находится на грани вылета