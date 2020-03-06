Ice Girl в платье, штанга с коньком и казак-охранник. Лучшие фото с матча «Витязь» — СКА

5 марта в Подольске на стадионе «Витязь» состоялся третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, в котором «Витязь» проиграл петербургскому СКА с разгромным счётом 0:6. Подопечные Алексея Кудашова ведут в серии со счётом 3-0, следующий матч противостояния также пройдёт в Подольске.
Уже к 10-й минуте «армейская» команда обеспечила себе преимущество в две шайбы усилиями молодых хоккеистов Данилы Галенюка и Кирилла Марченко. На 14-й минуте СКА забил вновь, автором точного броска стал нападающий Владимир Ткачёв. Перед перерывом голом отметился форвард хозяев Антон Бурдасов. В середине второго периода разницу в счёте увеличил нападающий СКА Василий Подколзин. На 54-й минуте окончательный счёт установил Александр Барабанов.
Лучшие кадры матча «Витязь» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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