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Ice Girl в платье, штанга с коньком и казак-охранник. Лучшие фото с матча «Витязь» — СКА

Матч «Витязь» — СКА
Ice Girl в платье, штанга с коньком и казак-охранник. Лучшие фото с матча «Витязь» — СКА
Хоккей / КХЛ 0

5 марта в Подольске на стадионе «Витязь» состоялся третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина, в котором «Витязь» проиграл петербургскому СКА с разгромным счётом 0:6. Подопечные Алексея Кудашова ведут в серии со счётом 3-0, следующий матч противостояния также пройдёт в Подольске.

Уже к 10-й минуте «армейская» команда обеспечила себе преимущество в две шайбы усилиями молодых хоккеистов Данилы Галенюка и Кирилла Марченко. На 14-й минуте СКА забил вновь, автором точного броска стал нападающий Владимир Ткачёв. Перед перерывом голом отметился форвард хозяев Антон Бурдасов. В середине второго периода разницу в счёте увеличил нападающий СКА Василий Подколзин. На 54-й минуте окончательный счёт установил Александр Барабанов.

Лучшие кадры матча «Витязь» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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