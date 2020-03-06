Сергачёв подрался с Уэбером в матче «Тампа» — «Монреаль». Видео

В Тампе (Флорида, США) на стадионе «Амали-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости идёт третий период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

По ходу матча российский защитник Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаля» Ши Уэбером.

Видео драки Сергачёва и Уэбера можно посмотреть на официальном сайте «Яндекс.Эфира».

В нынешнем сезоне НХЛ Сергачёв провёл 67 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 23 результативных передачи.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиги Сергачёв принял участие в 225 матчах, записав в свой актив 104 (24+80) очков.

Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».