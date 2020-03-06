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Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Каролину»

Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Каролину»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Михаэль Раффль, Николя Обе-Кубель, Шон Кутюрье и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Иван Проворов. У «Каролины» единственный гол забил Джастин Уильямс. Российский нападающий Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче «Оттава Сенаторз» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:3. Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился результативной передачей. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов сделал 25 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Проворов (Лотон, Грант) – 18:23' (5x5)   2:0 Раффль (Питлик, Лотон) – 29:34' (5x5)   2:1 Уильямс (Стаал, Макгинн) – 42:55' (5x5)   3:1 Обе-Кубель (Томпсон) – 44:28' (5x5)   4:1 Кутюрье (Ворачек, Жиру) – 44:54' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Барзал, Брассар) – 03:58' (5x4)   1:1 Браун (Зайцев, Райлли) – 13:57' (5x5)   1:2 Барзал (Эберле, Тэйвз) – 24:18' (5x5)   2:2 Бёдкер (Тирни) – 30:00' (4x5)   3:2 Дюклер (Гаврилюк, Уайт) – 34:26' (5x5)   4:2 Ткачук – 56:55' (5x5)   4:3 Пулок (Барзал, Тэйвз) – 58:00' (6x5)
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