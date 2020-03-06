Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Каролину»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Михаэль Раффль, Николя Обе-Кубель, Шон Кутюрье и ещё одну шайбу забросил российский нападающий Иван Проворов. У «Каролины» единственный гол забил Джастин Уильямс. Российский нападающий Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче «Оттава Сенаторз» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4:3. Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев отметился результативной передачей. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов сделал 25 сейвов.