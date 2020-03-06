Международный турнир «Кубок Газпром нефти»-2020 отменён из-за коронавируса

Оргкомитет Кубка Газпром нефти принял решение об отмене турнира в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте турнира.

«Принимая во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения, касающиеся рисков распространения коронавируса COVID-19, оргкомитет ХIV Международного детского хоккейного турнира «Кубок Газпром нефти» принял решение об отмене турнира в 2020 году», – говорится в официальном заявлении.

Матчи должны были пройти на олимпийских аренах Сочи с 13 по 17 апреля. В розыгрыше Кубка должны были принять участие 35 команд из 12 стран: Австрии, Беларуси, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Латвии, Словакии, Финляндии, Чехии, Швейцарии и России.

Кубок Газпром нефти – крупнейший в мире международный некоммерческий детский хоккейный турнир, в котором принимают участие игроки до 11 лет. Он был учреждён в 2007 году компанией «Газпром нефть». С 2010 года партнёром турнира выступает КХЛ.