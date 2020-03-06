«Чемпионат» ищет сотрудника в службу новостей отдела «Хоккей»

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей отдела «Хоккей» (редактор новостей, удалённая работа).



Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в Интернет, знание английского языка, уверенное ориентирование в мире хоккея.



График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.



Присылайте резюме на электронную почту: aleksandr.rozhkov@rambler-co.ru.