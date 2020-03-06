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Форвард «Сибири» Пуустинен оформил хет-трик в матче с «Автомобилистом»

Форвард «Сибири» Пуустинен оформил хет-трик в матче с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист», встреча проходит в Новосибирске (счёт 3:2, идёт третий период).

Автором хет-трика у «Сибири» стал Юусо Пуустинен.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео доступно на сайте КХЛ.

«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Ермаков — Демидов, Чесалин — Романцев — Макаров;
Морозов, Ромаев, Коротков — Яковлев — Шашков.

«Автомобилист»:
Коварж (Галкин);
Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;
Батыршин — Мамкин, Мозер — Литовченко — Секстон;
Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;
Овчинников, Валитов, Обидин — Плэтт — Гареев.

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