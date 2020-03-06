«Автомобилист» забил в меньшинстве, сравняв счёт за 4 минуты до конца основного времени

В третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции встречаются «Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист», встреча проходит в Новосибирске (счёт 3:3, закончен третий период).



«Автомобилист» смог уйти от поражения в основное время матча, забросив шайбу в меньшинстве за четыре минуты до сирены. Отличился Джефф Плэтт с передачи Никиты Трямкина.

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«Сибирь»:

Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Тимашов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Ермаков — Демидов, Чесалин — Романцев — Макаров;

Морозов, Ромаев, Коротков — Яковлев — Шашков.



«Автомобилист»:

Коварж (Галкин);

Гуркин — Василевский, Доус — Холланд — Мэйсек;

Батыршин — Мамкин, Мозер — Литовченко — Секстон;

Березин — Трямкин, Белоусов — Кучерявенко — Дацюк;

Овчинников, Валитов, Обидин — Плэтт — Гареев.